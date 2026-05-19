5月20日（水）の『徹子の部屋』に、佐藤二朗が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！ドラマや映画に引っ張りだこの佐藤。4年前の初出演では、「唯一貰った賞はNG大賞」と言っていたが、昨年公開された映画『爆弾』で演じた正体不明の中年男の怪演が話題に。「日本アカデミー賞」最優秀助演男優賞をはじめ、主要な映画賞を総ナメにした。そんな佐藤が「俳優になる」と決めたのは小学4年生のとき。しかし俳優の道に進