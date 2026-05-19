サンロッカーズ渋谷は5月19日、野粼零也と2026－27シーズンにおける契約を締結したことを発表した。 現在30歳の野粼は、185センチ87キロのシューティングガード。佐賀東高校、白鷗大学を経て、2016－17シーズンにファイティングイーグルス名古屋でBリーグデビューを飾った。その後は2019－20シーズンから群馬クレインサンダ&#