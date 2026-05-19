（台北中央社）国際博物館の日の18日、国家鉄道博物館（台北市）で、個人が所有していた蒸気機関車を含む鉄道車両の寄贈式が行われた。一部の車両は館内ですでに展示されており、台湾の糖業鉄道の歴史を伝えている。寄贈されたのは、糖業鉄道で運用されていた蒸気機関車やサトウキビ運搬用貨車、保線作業車。飲食業を手がける企業グループの董事長（会長）で鉄道ファンの戴勝堂さんが所有していた。2021年に博物館側に引き渡された