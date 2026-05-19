NCTのユウタが語ったサセンによる被害は、K-POPアーティストがいかに私生活を侵害されてきたかを再認識させる内容であった。【写真】BTSメンバーに“奇襲キス”日本人女性の衝撃蛮行NCTおよびNCT 127のメンバーとして世界的に活躍する中本悠太は、5月12日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』に出演した。そこで自身の恐ろしい体験として、いわゆる「サセン」の存在について言及した。サセンとは、韓国語で