コスメブランドのWonjungyo（ウォンジョンヨ）は5月27日、「ウォンジョンヨ フィクシングブラーパウダー N 04 ソフトクリア」と「ウォンジョンヨ ベアブルームチーク 05 サクラピンク」を全国発売します。■透けるような“さらさら肌”を演出「ウォンジョンヨ フィクシングブラーパウダー」は、肌の凹凸をカバーして透明感のある肌を演出するアイテムです。今回発売する新色「N 04 ソフトクリア」は、透けるような“さらさら肌”に