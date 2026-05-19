EPEIOS JAPANは5月15日に、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」から、ドリップケトル「FLOW M900」を、公式オンラインショップ、Amazon.co.jp、楽天市場にて発売した。カラーは、ベーシックカラーが2色、ウッドデザインモデル（ハンドルのみ）が5色、ウッドデザインモデル（ハンドル＆電源ベース）が4色の計11色で、今回発売されたのはベーシックカラーのゴヤ・ブラックのみ。他のカラーは予約を受け付けてい