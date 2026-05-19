19日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比44ポイント高の3861.5ポイントで取引を終えた。出来高は5万5064枚だった。この日のTOPIXの現物終値3850.67ポイントに対しては10.83ポイント高。 株探ニュース