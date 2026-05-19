19日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比435ポイント高の3万5000ポイントで取引を終えた。出来高は3478枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4854.03ポイントに対しては145.97ポイント高。 株探ニュース