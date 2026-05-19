城南進学研究社 [東証Ｓ] が5月19日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の9300万円の黒字→400万円の黒字(前の期は4億2000万円の赤字)に95.7％下方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の600万円の赤字→9500万円の赤字(前年同期は3億8700万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計算になる。 株探ニ