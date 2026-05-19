スリー・ディー・マトリックス [東証Ｇ] が5月19日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年4月期の連結経常損益を従来予想の14.1億円の黒字→33.5億円の黒字(前の期は24.8億円の赤字)に2.4倍上方修正し、従来の14期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常損益も従来予想の6億円の赤字→13.4億円の黒字(前年同期は1