ロシアのプーチン大統領は現地時間5月19日、中国への公式訪問を前にビデオ演説をおこない、ロシアと中国の人民の関係がより緊密で、相互により理解し合うことを望んでいるとの姿勢を示しました。プーチン大統領は、「われわれが共同でロシアと中国のパートナーシップと善隣友好を深化させ、両国の盛んな発展を推進し、両国人民に幸福をもたらし、世界の安全と安定を守るためにあらゆる努力を続けていくと信じている」と強調しまし