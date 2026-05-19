5人組ガールズグループ・LE SSERAFIMのKIM CHAEWONさん（25）について19日、首の痛みで治療を受け、回復に専念することが公式ファンコミュニティーサイト『Weverse』で発表されました。『Weverse』では、KIM CHAEWONさんの健康状態について「最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました」と報告。「医師の所見とアーティストの体調を総合的に