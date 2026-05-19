プロピックルボール選手の船水雄太選手が、男子ダブルスでアジアランキング1位となりました。なお同種目の世界ランキングでは25位に浮上。いずれも日本人選手初の快挙、過去最高位となっています。5歳からソフトテニスを始め、国内外でタイトルを獲得するなど存在感を見せてきた船水選手。2024年からは単身で渡米すると、翌年にはプロピックルボール選手として活動を開始しました。日本時間5月11日に行われたツアー最終戦「PPA 500