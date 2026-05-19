日本サッカー協会(JFA)は18日、なでしこジャパン(女子日本代表)狩野倫久新監督の就任会見を実施。コーチ陣に元男子日本代表・内田篤人さんが加わることを発表しました。狩野新監督はアンダー世代の女子日本代表監督を務めた後、2024年10月の代表活動でなでしこジャパンをコーチとして指導。2025年からはニルス・ニールセン前監督のもとでコーチを務めました。会見冒頭で狩野新監督は2027年のFIFA女子ワールドカップブラジル大会で