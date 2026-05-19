映画『山口くんはワルくない』公開直前！転校生サプライズイベントが行われ、主演の高橋恭平さん（なにわ男子）、郄橋ひかるさん、岩瀬洋志さんが、学校の体育館に集まった約600名の中高生の前にサプライズ登場。会場全員で2択クイズに挑戦するなど、交流を楽しみました。【写真を見る】【なにわ男子・高橋恭平】学校にサプライズ登場「若いって素晴らしい」集まった生徒全員を「借りていきます」体育館が割れんばかりの大歓