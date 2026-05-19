シンガー・ソングライターの平原綾香と二胡（にこ）奏者のウェイウェイ・ウーがコラボレーションした楽曲「祈りにみちて」（ＴｏＨｅａｒｔｓ）が配信リリースされた。震災に見舞われた能登の復興を願い、ウェイウェイが作曲し２０２４年に発表した器楽曲に、平原が歌詞をつけて歌唱した。面識がなかった２人のコラボが実現した舞台裏には、ウェイウェイの亡くなった妹・ａｍｉｎさんの存在があった。（宍戸将樹）始まりは昨