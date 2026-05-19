Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年5月19日は、車内でスマートフォンやノートPCを複数台充電できるUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 カーチャージャー 145W」が、お得に登場しています。■この記事で紹介している商品