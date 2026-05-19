政府が策定を進める全国10ブロックの「産業クラスター計画」の素案が公表されました。北陸地域では「AI・半導体関連企業」などの集積を目指すとしています。政府は、AIや半導体、宇宙などの17の分野を強い経済に欠かせない「戦略産業」と位置づけ、全国各地にそれらの関連企業が集積する「クラスター」を作る計画を立てています。18日に公表された計画の素案によりますと、北陸地域では、自律的に行動する「フィジカル