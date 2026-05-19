Image: タカラトミー トミカです。大事なことなので、タイトルでも導入一言目からもお断りしておきますがトミカです（3度目）。でも、こんなの最高じゃないですか？たとえそれが64分の1サイズのトミカであろうと、愛車は愛車。それまでただデスクに並べておくしかなかったマイカーも、今日からちゃんとシャッター付きのガレージにしまうことができるのです。