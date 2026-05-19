お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が、１９日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）にビデオ出演。８人組コントユニット「ダウ９００００」に毒づいた。ダウ９００００の主宰・蓮見翔は、メンバー７人とそれぞれコンビを組み、「ダブルインパクト」や「Ｍ―１グランプリ」など、賞レースに挑戦している。これについて井口は「１ミリもすごくない」とバッサリ。「Ｍ―１は、（参加費）２０００円払えば出れますから」と