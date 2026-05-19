17日の東京7R・3歳1勝クラス中央競馬のG1ヴィクトリアマイルは17日、東京芝1600メートルで争われ、エンブロイダリー（牝4、森一）が制した。このレースの約2時間前、同じコースで衝撃の圧勝を飾った3歳馬に、注目が集まっている。ヴィクトリアマイルの約2時間前。同じコースで、東京7R・3歳1勝クラスが行われた。ここで圧巻の勝ちっぷりを見せたのが、トミーバローズ（牡3、上村）だ。残り200メートルで先頭に立つと、後続を