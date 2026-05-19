アーセナルがプレミアリーグ22年ぶり4回目の優勝に王手をかけたイングランド1部アーセナルがプレミアリーグで22年ぶり4回目の優勝に王手をかけた。ミケル・アルテタ監督が率いるアーセナルは現地時間5月18日にプレミアリーグ第37節でバーンリーと対戦。FWカイ・ハフェルツのゴールで1-0の勝利を収めた。25勝7分5敗で勝ち点82。この結果、1試合消化の少ない2位マンチェスター・シティとの勝ち点差が5となっている。アーセナル