パパさんが風邪で寝込んでしまうと、猫さんたちが異変に気づいて…？優しさに溢れた心温まる行動が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「本当に2人優しい子♡」「見守る姿尊い」「ちゃんと具合悪いこと分かっているんですね、お利口さん♡」といったコメントが寄せられました。 【動画：パパが風邪で寝込んでいると…猫たちが見せた『優しさ溢れる行動』にほっこり】