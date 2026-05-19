YouTubeチャンネル「雨宮家の日常」に投稿されたのは、保護猫・キャリーちゃんとの1年間を振り返る記録です。記事執筆時点で8.7万回以上再生され、「本当に愛情深い」「泣いてしまった」といった声も。病気を抱えながら懸命に生きるキャリーちゃんと、支え続ける家族や先住猫たちとの日々が反響を呼んでいます。 【動画：ほとんど動けない状態だった『ガリガリのシニア猫』を保護したら…涙あふれる『1年間の軌跡』