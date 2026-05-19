猫を『抱っこ好き』に育てるためのコツ4つ 1．子猫のうちから慣れさせる 猫が抱っこを好きになるかどうかは、子猫の時期の経験が大きく影響します。 とくに生後2～7週齢の「社会化期」と呼ばれる時期に、さまざまな刺激や人との接触を経験した猫は、成猫になってからも人に対して友好的になりやすいといわれます。 優しく体に触れたり、抱っこを繰り返したりすると、「人に抱かれることは安全で心地よ