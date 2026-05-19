高市早苗首相は今年度の補正予算の編成を指示した。暫定予算を組んで本予算が成立してから1か月ちょっとで補正予算というのは異例中の異例である。高市首相にとって、本予算を昨年度内に成立させられなかったことに続く思惑外れだろう。野党から言われる前に、機先を制した一種のメンツTBSスペシャルコメンテーターの星浩さんは、2026年5月18日放送の「news23」（TBS系）で高市経済政策の「八方ふさがり」を不安視した。まず、この