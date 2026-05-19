記事ポイント735年に行基が開山した吹田市の常光円満寺で「しあわせを頂く」をコンセプトにした恒例マルシェが第8回を迎えた飲食・物販・体験の3ジャンルが境内に集結し、富士宮やきそばから占い・整体まで多彩なブースが揃った入場無料で、JR・阪急「吹田駅」からいずれも徒歩6分のアクセス 大阪府吹田市にある常光円満寺で、2026年5月17日（日）に「第8回 円満寺マルシェ」が開催されました。「しあわせを頂く」をコンセプ