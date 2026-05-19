記事ポイント2022年より6回開催、前回は過去最多2,839名が視聴・満足度97%を記録2026年7月27日〜31日の5日間、オンラインで無料開催保育現場の”動ける防災”を実践的に習得できる内容構成 日本保育防災協会が、幼稚園・保育園・認定こども園の職員を対象とした「保育防災カンファレンス2026」を、2026年7月27日から31日の5日間にわたりオンラインで開催します。2022年の初回から累計6回を重ねてきたイベントで、前回の開催で