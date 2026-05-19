テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが19日、自身のインスタグラムを更新。急激に気温が上昇してきたことからノースリーブの服を着るようになったと明かした。 【写真】ノースリーブ姿に「Miracle美しい」の声 田原アナは「ついにノースリーブ!ではなく…アンサンブルでしたちなみに私服ではもうノースリーブを着ていますそのくらい暑いですよね…まだ5月なのに…