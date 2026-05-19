記事ポイント全長29.5mmで業界最短クラスを達成したCAT6A対応RJ45コネクタが2026年5月27日に発売従来のフィールドプラグと比べて約40%短縮、AWG22太径ケーブルに対応MEX金沢・電設工業展・Interop Tokyoの3展示会で初披露 リンスコネクトは、ドイツの産業用Ethernetメーカー・METZ CONNECTが開発したCAT6A「ウルトラショート RJ45コネクタ」を2026年5月27日より発売します。全長29.5mmは業界最短クラスで、従来のフィールドプ