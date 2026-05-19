記事ポイントサムティホールディングスの新サービス「SAMTY ID」が2026年5月12日に始動しました無料会員登録でネスタリゾート神戸の入浴料最大50%OFFなど3種の会員限定クーポンが取得できます2027年以降にはポイント制度の導入も予定されています サムティホールディングスが運営する新しい会員サービス「SAMTY ID」が、2026年5月12日にスタートしました。会員登録は無料で、ネスタリゾート神戸やSAMTYHotel Managementが運営