記事ポイントStibo Systemsが2026年6月2〜4日にシンガポールで開催される小売業界カンファレンス「NRF APAC 2026」のブース番号822に出展しますAIデータ基盤を支えるマスターデータ管理（MDM）ソリューションのデモンストレーションが実施されます株式会社良品計画による特別講演「MUJI’s Journey to Operational Clarity: Maintaining Simplicity at Global Scale」が6月2日に行われます AIを活用したビジネスを推進する上