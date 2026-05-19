記事ポイントくるみはオメガ3脂肪酸・ポリフェノール・メラトニンを含むスーパーフードで、気分障害の改善に有益な可能性が研究で示されていますカリフォルニアくるみ協会が5月おすすめの4品レシピを公式サイトで公開中ですひとつかみ（約30g）に2.7gのオメガ3脂肪酸が含まれ、厚生労働省が定める目標量を1日分まかなえます 新生活から約1か月が経ち、心身の疲れを感じやすい5月。カリフォルニアくるみ協会が、おやつや休憩タ