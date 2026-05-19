記事ポイント株式会社ミツバがKGモーターズ株式会社に出資し、小型電動モビリティ「mibot（ミボット）」の駆動システム強化へ原付ミニカー規格準拠・一人乗りで航続距離約100km・冷暖房完備のコンパクト電動ミニカーインナーローター式の駆動モーター MA01が量産・実運用段階での性能磨き込みを担う ミツバが、KGモーターズへの出資を実施します。一人乗り小型電動モビリティ「mibot（ミボット）」の駆動システム領域における