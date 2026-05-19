記事ポイント神奈川県鎌倉市材木座に位置するアウトドアスポーツ拠点「OSJ湘南クラブハウス」が、2026年シーズンの各種目チームメンバーを募集中オーシャンスイム・トライアスロン・トレイルランなど6種以上のセミナーを開催、初心者から上級者まで対応材木座海岸を一望できる屋上BBQスペースや、終日1,000円で使えるシャワー・ロッカー設備も完備 湘南の海と山の両方を拠点にアウトドアスポーツを楽しめる施設が、2026年シー