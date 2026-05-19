記事ポイントAirbnb Japanと森星さんによる古民家再生プロジェクト「Hikari Mori Kominka Project」が1組最大4名限定の特別な宿泊体験として実現茶人・天江大陸氏による「茶」「花」「香」「色」テーマのおもてなし体験と、森星さん監修の長屋門プライベート空間に泊まれる宿泊費・2食・体験・最寄駅からの往復送迎がすべて無料で提供される Airbnb Japanとモデル・クリエイターの森星さんが2023年に立ち上げた古民家再生プロ