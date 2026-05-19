◇大相撲夏場所１０日目（１９日、東京・両国国技館）新幕下で東４０枚目・光星竜（音羽山）が東幕下４２枚目・栃清龍（春日野）をはたき込み、４勝１敗で勝ち越しを決めた。立ち合いで相手の当たりを右にかわし、変化のような形となっての白星に土俵上で首をひねり、「自分の中で立ち合いが合わなくてちょっと避けちゃった部分はある」と反省したが、新幕下での勝ち越し。「幕下なんてまだまだ顔じゃないというか、自分の身に