記事ポイントハリー・ウィンストン「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションにツインペンダントとツインイヤリングが新登場ピンクサファイア・ルビー・ブルーサファイア・ダイヤモンドの4色展開フローラルモチーフの原型は1960年代初期のアーカイブスケッチに遡る歴史的コレクション ハリー・ウィンストンが、「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションの最新作を発表します。野に咲く忘れな草を着想源とするこのコレク