アニプレックスは、「乃木坂46×ビルディバイド -ブライト-トレーディングカードゲームVol.2」を来年発売することを発表した。【写真】メンバー追加！ビルディバイド応援大使の新ビジュアル同商品は、アニプレックスが手掛けているトレーディングカードゲーム「ビルディバイド -ブライト-」より発売した「乃木坂46×ビルディバイド -ブライト-トレーディングカードゲーム」の第2弾。前回よりパワーアップしたメンバーの自撮