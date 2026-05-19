Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）が、18日放送のTBS系『テレビ×ミセス』（後8：55）に出演。M!LKのメンバー5人を自宅に招き、朝の5時まで語り合ったことを明かした。【写真】朝まで語り合った思い出を振り返る、M!LK佐野勇斗＆大森元貴この日の放送は、M!LK（佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつざき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が全員集合。新コーナーで、大森が「元祖せっかち屋台」の“おやっさん”に扮し、ゲス