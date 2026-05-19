栃木県上三川町の強盗殺人事件で、指示役とみられる20代の夫婦と実行役とみられる少年4人が逮捕されていますが、2人目の逮捕者となった少年が事件の前から夫婦と接点があったことがわかりました。栃木県上三川町の住宅で富山英子さんが殺害された事件では、強盗殺人の疑いで高校生の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者が逮捕されています。その後の捜査関係者への取材で、実行役とみられる高校生の少年4人