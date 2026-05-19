由紀さおり（79）桑野信義（69）らが19日、東京・帝国ホテルで、「インペリアルジャズ2026」取材会に出席した。この日、由紀の歌唱はなかったが、出演者たちの演奏を「思わず体が動いてしまう」と称賛した。今年のテーマは“リアルジャズ”。「そんな時に私でいいのかなと、たじろいでしまいます。帰りたい」と苦笑いした。「中学、高校時代、銀座のクラブでジャズを歌って、由紀さおりになってからもジャズを歌って、明後日レコー