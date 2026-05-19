１８日に放送されたカンテレ系ドラマ「銀河の一票」では、流星（松下洸平）の過去が明らかに。若かりし頃の幹事長・鷹臣も登場したが、演じた役者にネットも注目した。流星は鷹臣（坂東彌十郎）からの打診を受け都知事選出馬を決意。その報告を街頭で行ったが、そこは初めて鷹臣と出会った場所だからと聴衆に説明した。流星は１２歳で父親の工場が倒産。すぐに父親は「分かりやすく落ちぶれ」、母親に暴力を振るうように。母