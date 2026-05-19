27年3月28日付での退団を発表した宝塚歌劇団の月組トップ娘役、天紫珠李（あまし・じゅり）が19日、兵庫・宝塚市内で退団会見に臨んだ。天紫は白のワンピース姿で登場。同時退団するトップ鳳月杏が、この会見に先んじて白のスーツ姿で退団会見を開いており、申し合わせはしていなかったが、「白かなぁ？って思いました」と笑った。鳳月とは月組のトップコンビとして同時就任。その時から「最後の日まで一緒に舞台を作っていきた