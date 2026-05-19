ソフトバンク谷川原健太捕手（29）が19日のオリックス戦前練習で、外野グラブを付けて外野手としての練習メニューに加わった。交換トレードでDeNAから山本祐が13日に加入。海野とともに捕手を守ってきたが、第3の捕手として外野手としてスタンバイするとみられる。谷川原は昨季9月4日オリックス戦から右翼守備に就くなど、右翼、中堅手として10試合に出場した。強肩に加えて快足。第3の捕手でスタンバイしながら代打、代走、守