2児の母で歌手の浜崎あゆみ（47）が18日、Instagramのストーリーズを更新。おなかをつままれているような写真を公開し、注目を集めている。【映像】“ぴっちぴち”息子の服を着た浜崎あゆみやリハ中の姿これまでにも「息子用の120（cm）です！素で自分のと思って着たらぴっちぴちでした」とキッズサイズのTシャツを着てトレーニングに励む動画や、鏡越しの自撮りショット、メガネコーデなど、さまざまな写真をInstagramに投稿