6月2日に東京・よみうりホールでの公演を皮切りに全国11カ所で開催される「THE SECONDライブツアー2026〜今、全盛期の漫才師達〜」の追加出演者が多数発表された。16日にフジテレビ系で生放送された「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」で火花を散らしたコンビが大勢登場するライブツアーで、同大会優勝者のトットの追加出演が決定した。トットはこれまで予定されていた出演に加え、6月2日の東京公演、8月7日の仙台公演、9月23日の