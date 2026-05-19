ABEMAは、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』を6月14日夜9時より放送開始することを発表した。あわせて、スタジオMCを前シーズンから引き続きアン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈の4名が務めることも決定した。 （関連：【画像あり】『ガールオアレディ3』参加メンバー一覧） 本番組は、20代の“ガール”と30代の“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り