一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「サマ割 一休の日！旅館・リゾートスペシャル」を5月19日正午から29日正午まで開催している。全国の人気宿泊施設がお得となる。割引・ポイント付与が適用される宿泊期間は、各ホテル・旅館によって異なる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、沖縄ハーバービューホテルが9,720円から、ホテル日航アリビラヨミタンリゾート沖縄が11,520円から、ホテルニューオータニ大阪が12,028円から、