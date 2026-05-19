政府が、きょうクマ対策について関係閣僚会議を開き、木原官房長官が今後、全国統一でのクマの個体数の調査を実施し、クマの捕獲頭数の見直しを行う考えなどが示されました。 【写真を見る】クマ出没要因は「去年秋の取りこぼし」今後は個体数管理も見直し政府が国民の安全最優先で取り組む方針を確認高市内閣関係閣僚会議 ■山形での目撃数は 山形県内では先月末時点でクマの目撃件数が114件に上り、目撃件数が過去最多と